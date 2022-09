Ron festeggia i 50 anni di carriera con un nuovo album

A distanza di 8 anni dal suo più recente lavoro in studio, torna uno degli artisti più amati del panorama italiano.

Stiamo parlando di Ron che il 30 settembre 2022 darà alle stampe il nuovo album dal titolo Sono un figlio, prodotto dallo stesso cantautore e da Maurizio Parafioriti.

Sono un figlio conterrà tredici brani scritti da Ron con l’aiuto di importanti autori e giovani artisti, tra i più interessanti della scena musicale. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.