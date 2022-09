Edda ci racconta la sua “illusione”

«Ciao Luca, vedo che Gianni ti ha già risposto, non leggo cosa ti ha scritto se no mi influenza. In una settimana nello studio di Ron, a Garlasco, abbiamo fatto il disco. Non è stato facile e credo di aver sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e forse anche di più. Mi riferisco al fatto che mi ero preparato in modo completamente sbagliato alla registrazione. Gianni voleva che io facessi le canzoni come erano nei provini, una cosa molto semplice da capire, ma questo particolare mi era completamente sfuggito anche per motivi di sudditanza psicologica nei suoi confronti. Sarebbe bastato che lo avessi chiamato un mese prima e gli avessi chiesto come voleva fare il disco (a parte che me lo aveva anche detto), ma io quando ho paura scappo e dimentico. Una cosa però la sapevo, che avrei suonato la chitarra e forse questa è stata la ciliegina sulla torta, perché spaventato da una simile responsabilità sono andato in ansia da prestazione. Alla fine della registrazione, non ho più sentito Gianni per mesi, né volevo sapere come stesse andando il lavoro, perché ero molto deluso da me stesso. Poi un giorno sono incominciate ad arrivare le canzoni. Me le mandava verso le tre del mattino e io non credevo alle mie orecchie e gli mandavo foto di Milano by night. Poi ci fu la proposta indecente da parte di Gianni di scrivere altre 2 canzoni. Io gli avrei risposto “col cazzo che te le scrivo” ma non mi sembrava il caso di contraddirlo ed è venuta fuori una delle canzoni più belle della mia carriera. Ovviamente nel disco hanno suonato altri musicisti fondamentali e bravissimi, oltre a Gianni, Simone Filippi, Flavio Ferri, Andrea Pelosini, Antonio Aiazzi, Beppe Brotto e i grandi maestri del suono Vladimir Jagodic e Lorenzo Tommasini. Che altro dire? Ah sì, mi avevi chiesto dei testi, ma che te frega, Luca, tanto sono in italiano e si capisce tutto benissimo, una cosa però vorrei aggiungerla per finire, anzi due. Se a Garlasco ripenso con terrore, poi ci fu un’altra settimana a Guardistallo, dove andò tutto a tarallucci e vino, ma la cosa che mi premeva dire è che non so come (forse perché ero in trans dallo stress e non mi importava più niente, basta che si finisse la registrazione) non ho mai cantato così bene in un disco. A chi devo questo miracolo? A tutte le persone che ho nominato, ma soprattutto a Gianni Maroccolo!»

Stefano EDDA Rampoldi