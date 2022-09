«The Bible» è il nuovo album dei Lambchop

1 Minuto

Prosegue l’evoluzione musicale dei Lambchop di Kurt Wagner, band di Nashville, Tennessee, che con il passare degli anni ha portato il suo alternative country in territori più rock e contemporanei mantenendo sempre una certa anima pacatamente soul.

Dall’album di debutto I Hope You’re Sitting Down del 1994, passando per Nixon (2000) e Is a Woman (2002) fino alle recenti sperimentazioni sonore di Showtunes del 2020, i Lambchop continuano il loro percorso nella musica alternativa americana con spirito internazionale e un sound decisamente attuale, come questo nuovo The Bible, in uscita il 30 settembre 2022 per Merge Records e City Slang. (La redazione)

