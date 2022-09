Jockstrap. L’album d’esordio del duo di Londra

Gli inglesi Jockstrap sono un duo elettronico/pop/orchestrale composto da Taylor Skye e Georgia Ellery dei Black Country, New Road.

Dopo diversi singoli ed EP, esce oggi, 9 settembre 2022, il primo lavoro sulla lunga distanza dei Jockstrap intitolato I Love You Jennifer B.

Un disco che è una vera e propria tavolozza sonora di colori in cui i giovani londinesi Taylor Skye e Georgia Ellery mescolano con stile e personalità un po’ di tutto, o quasi: pop, elettronica sperimentale, trip hop, dance.

Un disco che conferma il talento e la personalità artistica di una delle band più interessanti della scena musicale contemporanea di Londra. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.