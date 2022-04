La seconda volta dei Black Country, New Road. Ascolta il nuovo album «Ants From Up There»

1 Minuto

210 Parole

Dopo l’acclamato album di debutto For the first time, la formazione britannica Black Country, New Road torna a far parlare di sé con un secondo, incredibile lavoro discografico dal titolo Ants From Up There.

A distanza di quasi un anno esatto dall’uscita del loro acclamato debutto For the first time, il 4 febbraio 2022 la band britannica ha pubblicato su Ninja Tune un disco che mescola sapientemente quanto realizzato precedentemente (klezmer, post-rock, indie…) con una nuova e naturale ricerca stilistica.

La band – composta da Lewis Evans, May Kershaw, Charlie Wayne, Luke Mark, Isaac Wood, Tyler Hyde e Georgia Ellery – con Ants From Up There ha ampliato dunque la sua miscela sonora e canora davvero unica e originale per creare qualcosa che passa attraverso il minimalismo classico, l’indie folk, il pop, l’alt rock.

Registrato ai Chale Abbey Studios, nell’Isola di Wight, durante l’estate 2021 con Sergio Maschetzko, ingegnere live di lunga data della band, Ants From Up There è un album che sottolinea il talento e l’originalità di una band unica del panorama indie contemporaneo. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA