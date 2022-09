Enrico Rava e Fred Hersch con l’album «The Song is You»

1 Minuto

154 Parole

Registrato a Lugano nel novembre 2021 e pubblicato il 9 settembre 2022 su ECM, The Song is You sugella l’incontro tra due giganti del jazz, Enrico Rava e Fred Hersch.

Un album che mette insieme due storie musicali diverse e straordinarie che finalmente si incontrano, unendo le esperienze di due musicisti in un dialogo dai risultati inaspettati e sorprendenti.

Flicorno e pianoforte, Rava ed Hersch, un senso affinato dell’improvvisazione jazzistica come arte del narrare, esplorano insieme un repertorio che comprende, oltre a due brani da loro firmati, Child’s Song di (Hersh) e The Trial (Rava), anche alcuni standard del jazz come Mysterioso e ‘Round Midnight di Thelonious Monk, The Song Is You di Jerome Kern, Retrato em Branco e Preto di Jobim e I’m Getting Sentimental Over You di George Bassman. (La redazione)