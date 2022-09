«Natural Brown Prom Queen» è il secondo album di Sudan Archives

Brittney Denise Parks, in arte Sudan Archives, è cresciuta a Cincinnati dove ha iniziato a suonare il violino in quarta elementare, strumento che ha imparato a suonare a orecchio e con uno stile del tutto personale mescolando musica classica con folk ed elettronica.

Uno stile che affina dopo essersi trasferita a Los Angeles all’età di 19 anni per studiare tecnologia musicale, realizzando il suo primo album, Athena, nel 2019.

A distanza di tre anni circa dal suo album di debutto, la violinista, cantante e compositrice statunitense pubblica il secondo lavoro sulla lunga distanza dal titolo Natural Brown Prom Queen. (La redazione)

