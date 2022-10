Consegnate a Faenza le Targhe Mei Musicletter 2022

2 Minuti

Nel tardo pomeriggio di sabato 1 ottobre, presso la sala del consiglio comunale di Faenza, si è tenuta la premiazione della decima edizione delle Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web.

Hanno ritirato il premio: Fabrizio Biffi per Extra! Music Magazine (Miglior sito web); Giuseppe Di Lorenzo per Una volta ho suonato il sassofono (Miglior blog personale); Lorenzo Masetti per Canzoni contro la guerra (Premio Speciale – Migliore iniziativa culturale contro la guerra).

Ideato e curato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it, il premio ha trovato fin dalla prima edizione del 2013 il supporto di Giordano Sangiorgi del Meeting delle Etichette Indipendenti. (La redazione)

Albo d’oro «Targa Mei Musicletter»

2022

Extra! Music Magazine (Miglior sito web)

Una volta ho suonato il sassofono di Giuseppe Di Lorenzo (Miglior blog personale)

Canzoni contro la guerra (Premio speciale “Migliore iniziativa culturale contro la guerra”)

2021

Humans vs Robots (Miglior sito web)

Onde Funky di Paola Gallo (Miglior blog personale)

Bauli in Piazza – We Make Events Italia (Premio speciale “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo”)

2020

Il Giornale della Musica (Miglior sito web)

Going Underground di Monica Mazzoli (Miglior blog personale)

Goodfellas (Premio speciale “Miglior distributore discografico”)

2019

Deerwaves (Miglior sito web)

Pensierosecondario di Stefano Solventi (Miglior blog personale)

Noi siamo Afterhours di Giorgio Testi (Premio speciale “Miglior documentario musicale”)

2018

Kalporz (Miglior sito web)

Reverendo Lys di Franco Dimauro (Miglior blog personale)

Umbria Jazz (Premio speciale “Miglior festival musicale italiano”)

2017

Rockol (Miglior sito web)

L’ultima Thule di Federico Guglielmi (Miglior blog personale)

Big Time (Premio speciale “Miglior ufficio stampa”)

2016

DLSO (Miglior sito web)

Tony Face di Antonio Bacciocchi (Miglior blog personale)

Rock and Roll Circus e Rock Bazar (Premio speciale “Miglior programma radiofonico” – ex aequo)

2015

Sentireascoltare (Miglior sito web)

Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa e Withnail e io di Carlo Bordone (Miglior blog personale – ex aequo)

Blow Up (Premio speciale “Miglior rivista cartacea”)

2014

Distorsioni (Miglior sito web)

L’ultima Thule di Federico Guglielmi (Miglior blog personale)

Webnotte, Roxy Bar TV, Casa Bertallot, Ghiaccio Bollente e Rai Gulp Music (Premi speciali per l’informazione musicale sul web e in TV)

2013

OndaRock (Miglior sito web)

Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa (Miglior blog personale)

Nessun premio speciale