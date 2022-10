Musica Nuda omaggia De André

2 Minuti

260 Parole

Il 30 settembre 2022 è uscito Girotondo De André, l’omaggio di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti (alias Musica Muda) al al cantautore genovese Fabrizio De André.

Si tratta di un live omaggio registrato in occasione dei concerti dell’edizione del Fonè Music Festival Piaggio 2021 di Pontedera.

Nove brani in tutto, un piccolo viaggio tra canzoni note e meno note, tra cui spicca una vera chicca, La nova gelosia un adattamento di un canzone popolare napoletana incisa da Faber nell’album Le nuvole dopo averla ascoltata dalla voce di Roberto Murolo. Musica Nuda, con Ferruccio Spinetti per l’occasione alla chitarra, ne fa una versione intensa ed emozionante.

Gli altri titoli sono: Ho visto Nina volare, Disamistade, Canzone dell’amore perduto, Il gorilla, Morire per delle idee, Primo Intermezzo e Secondo Intermezzo, Girotondo, Preghiera in gennaio/Inverno.

Lo spettacolo è stato ideato per un concerto tenuto a L’Agnata (la residenza di Fabrizio De André e Dori Ghezzi in Sardegna) il 9 agosto del 2021 nell’ambito della rassegna di Paolo Fresu “Time in jazz”. Un mese dopo fu replicato al museo Piaggio dove è stato registrato in presa diretta live.

A parte Disamistade, canzone che già fa parte del repertorio di Musica Nuda, tutti i brani sono stati arrangiati appositamente per la realizzazione di questo omaggio.

L’approccio è quello che da vent’anni caratterizza Musica Nuda: le tessiture vocali di Petra Magoni e il virtuoso contrabbasso di Ferruccio Spinetti rivestono i brani con classe, originalità e un pizzico di follia. (La redazione)