Il ritorno dell’hip hop sperimentale degli scozzesi Young Fathers

Dopo lo straordinario Cocoa Sugar, il nostro miglior album del 2018, gli scozzesi Young Fathers annunciano un nuovo disco dal titolo Heavy Heavy, disponibile dal prossimo 3 febbraio 2023 su Ninja Tune.

Anticipato dal singolo I Saw, Heavy Heavy è il quarto lavoro discografico sulla lunga distanza del trio di hip sperimentale composto da Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole e G. Hastings.

Oltre all’album, la band originaria di Edimburgo annuncia anche una tournée nel Regno Unito e in Europa a partire sempre dal prossimo anno. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.