L’omaggio a Pier Paolo Pasolini di  Mauro Ermanno Giovanardi

Uscirà mercoledì 2 novembre 2022 su etichetta Vrec Cosa Resterà, il personale omaggio a Pier Paolo Pasolini di Mauro Ermanno Giovanardi.

Il brano esce nel giorno simbolo della sua scomparsa, avvenuta appunta nel lontano 2 novembre del 1975.

Cosa Resterà è nato per accompagnare il cortometraggio realizzato da Monica Giordano dal titolo originale “Tu sei bello come una stella”, interamente in stop-motion e dedicato a Pier Paolo Pasolini, un artista definito dalla regista «l’uomo che ha visto, non senza inquietudini e domande, la fine di un’epoca e la nascita dell’omologazione culturale ed economica».

Era da tempo che con Maria Pia volevamo scrivere qualcosa insieme e il corto dedicato a Pasolini è stata l’occasione per prendere la palla al balzo. Ne è nato un pezzo che calza alla perfezione con il mio repertorio e che mi permette di omaggiare un artista che con la sua lezione è vivo e attuale più che mai. Un vero punto di riferimento perché con la sua opera ha esplorato i diversi mondi della creazione poetica, saggistica, letteraria, artistica, cinematografica. Mauro Ermanno Giovanardi

Cosa Resterà è una canzone scritta da Mauro Ermanno Giovanardi e Maria Pia Leziroli, arrangiato da Max Zanotti, mixato da Lele Battista e masterizzato da Giovanni Versari. (La redazione)