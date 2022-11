Geolier racconta la sua vita dopo il successo con «Money»

Pseudonimo di Emanuele Palumbo, Geolier è un rapper di Napoli cresciuto con la musica di Co’Sang, Club Dogo e Michael Jackson e che ha esordito nel 2018 con il singolo P Secondigliano.

Il suo album di debutto, prodotto da Dat Boi Dee, risale invece al 2019 e prende il titolo dal suo vero nome, Emanuele.

Money è il suo ultimo, nuovo singolo, che racconta di come sia cambiata la vita del rapper con il successo musicale.

Il video di Money è stato diretto dal regista Davide Vicari. (La redazione)

