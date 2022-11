Area Sanremo 2022. Ecco i 20 finalisti

1 Minuto

189 Parole

Questi i 20 artisti (in ordine alfabetico) che sono stati selezionati dalla Commissione di Valutazione di Area Sanremo 2022:

COLLA ZIO (band – Lombardia)

(band – Lombardia) DYNAMITE 36 (band – Toscana)

(band – Toscana) FELLOW (singolo – Piemonte)

(singolo – Piemonte) FIAT131 (singolo – Calabria)

(singolo – Calabria) I TRISTI (singolo – Liguria)

(singolo – Liguria) JAYDAR (singolo – Veneto)

(singolo – Veneto) JORE (singolo – Lombardia)

(singolo – Lombardia) JUMA (singolo – Liguria)

(singolo – Liguria) MAYU (singolo – Svizzera)

(singolo – Svizzera) MICHELE & MARCOS (duo – Abruzzo)

(duo – Abruzzo) MONNAELISA (singolo – Emilia-Romagna)

(singolo – Emilia-Romagna) MOTUS (singolo – Puglia)

(singolo – Puglia) NOOR (singolo – Marche)

(singolo – Marche) PIERFRAU (singolo – Lombardia)

(singolo – Lombardia) ROMEO & DRILL (duo – Lazio)

(duo – Lazio) SAMEBLUD (band – Lazio)

(band – Lazio) SARAH TOSCANO (singolo – Lombardia)

(singolo – Lombardia) STEFANIA TASCA (singolo – Piemonte)

(singolo – Piemonte) VALENTINA MORO (singolo – Lombardia)

(singolo – Lombardia) ZO VIVALDI (singolo – Lombardia)

Gli artisti selezionati si esibiranno domenica 27 novembre 2022, davanti alla Commissione Musicale RAI, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista per il 16 dicembre 2022 in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

La Direzione Artistica di Area Sanremo 2022 è di AMADEUS che, fin dall’inizio della sua conduzione al Festival di Sanremo, è sempre stato attento ai giovani, dando loro anno dopo anno la possibilità di mettere in luce il proprio talento artistico. (La redazione)