Juventus. Agnelli si dimette con l’intero CdA

La notizia è arrivata il lunedì sera del 29 settembre 2022, nel bel mezzo dei mondiali di calcio in Qatar: Andrea Agnelli, dopo 12 anni di presidenza, si dimette dalla Juventus con l’intero Consiglio di Amministrazione.

La decisione è stata presa all’unanimità in seguito al coinvolgimento della società di calcio nell’indagine Prisma per falso in bilancio e per le contestazioni della Consob.

La Exor, ovvero la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juventus, ha indicato come nuovo presidente della società bianconera Gianluca Ferrero, commercialista e revisore dei conti, mentre Maurizio Scanavino è stato nominato direttore generale.

Una vera e propria notizia bomba che apre una nuova fase nella Juventus. (La redazione)