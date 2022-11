Instafest, l’app per creare il proprio festival ideale tramite Spotify

2 Minuti

In queste ultime settimane che si avvicinano alla fine dell’anno, sul web sta spopolando un’applicazione che dà la possibilità di creare una sorta di festival ideale in base ai propri ascolti Spotify, generando un manifesto/poster in stile Coachella e Primavera Sound. Si chiama Instafest.

Come funziona Instafest

Il funzionamento è semplicissimo. Basta andare sul sito di Instafest, inserire le proprie credenziali di Spotify e nel giro di qualche secondo apparirà il cartellone del vostro festival. L’applicazione terrà conto degli ascolti effettuati su Spotify, sia che abbiate una abbonamento premium, sia che usiate – come nel nostro caso – la versione free che prevede spot pubblicitari.

Personalizza il poster del tuo festival ideale

È possibile personalizzare il programma del vostro festival ideale, diviso in tre giorni, tenendo conto delle seguenti opzioni: artisti più ascoltati delle ultime 4 settimane, degli 6 mesi o di tutti i tempi. Inoltre si può scegliere lo stile del poster: Malibu Sunrise, LA Twilight o Mojave Dusk. Infine è possibile decidere se nascondere o meno il nome utente e il punteggio base. (La redazione)

Il nostro manifesto generato su Instafest il 30.11.2022, tenuto conto che utilizziamo Spotify sporadicamente e in versione free.

