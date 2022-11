Mondiali 2022. I risultati in diretta, dagli ottavi alla finale

Dal 20 novembre scorso si sta tenendo in Qatar la ventiduesima edizione del campionato mondiale di calcio, che terminerà domenica 18 dicembre 2022 con la finale alle ore 1600 allo stadio Losail.

Con la conclusione delle partite degli otto gironi a quattro squadre, a partire da questo momento è possibile consultare – attraverso questo link – tutti i risultati in tempo reale della Coppa del Mondo FIFA: dagli ottavi di finale al match conclusivo che decreterà la nazionale di calcio vincitrice dei mondiali 2022. (La redazione)

