L’indie rock esplosivo dei gallesi Church Village Collective

I Church Village Collective, esplosiva band indie rock gallese, pubblicheranno il loro album di debutto, Get Real, il 13 gennaio 2023 per Secretly Distribution.

I componenti della band provengono tutti dalla sonnolenta provincia di Church Village, Galles del Sud, e nei tre anni di attività hanno fatto registrare sold out nei più noti indie rock club inglesi, dal Globe di Cardiff fino al Fleece di Bristol e il mitico Dublin Castle di Londra.

Il sound dei CVC ha molteplici fonti d’ispirazione, dal pop psichedelico dei Beatles, al funk rock dei Red Hot Chili Peppers, dal folk di Crosby Stills Nash & Young alla goliardia di Snoop Dogg.

Nel corso dell’ultimo anno la band composta da Francesco Orsi (voce), David Bassey (voce e chitarra), Elliot Bradfield (voce e chitarra), Ben Thorne (basso), Tom Fry (batteria) e Daniel “Nanial” Jones (tastire e percussioni) è stata nominata come “Best Breakthough Act” ai prestigiosi Cardiff Music Awards.

Recentemente la BBC Three li ha inseriti in un documentario e sono apparsi in un album tributo dedicato agli Super Furry Animals, eroi dell’indie rock gallese.

I Church Village Collective sono insomma una rivelazione assoluta della scena indie contemporanea. (La redazione)