Addio a Pelé, Re del Calcio con la passione per la musica

1 Minuto

112 Parole

Il 29 dicembre 2022, all’età di 82 anni, è morto per una grave malattia, nel distretto di Morumbi, a San Paolo in Brasile, il calciatore brasiliano Edson Arantes do Nascimento conosciuto in tutto il mondo come Pelé.

Pelé non è stato solo il “Re del Calcio” mondiale ma anche un uomo di cultura e dalle grandi qualità umane.

Noi vogliamo ricordare il fuoriclasse brasiliano nelle vesti di appassionato di musica con questo album del 1977 intitolato Pelé, realizzato con il compositore e arrangiatore, nonché suo connazionale, Sergio Mendes.

Il disco nasce come colonna sonora del documentario dedicato alla vita di Pelé e vede il debutto dello stesso calciatore come cantante e cantautore. (La redazione)

clicca qui e ascolta