FantaSanremo 2023, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del FantaSanremo, gioco che da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio 2023 accompagnerà la celebre kermesse canora in onda per 5 giorni, in prima serata, su Rai Uno.

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 dei 28 artisti in gara al Festival della Canzone Italiana. È obbligatorio schierare una squadra di cinque artisti e nominare uno di loro capitano. È possibile iscrivere la propria squadra entro le 23.59 di lunedì 6 febbraio 2023. Sono questi alcuni dei punti del regolamento consultabile in versione integrale sul sito del gioco.

Una volta creato il proprio account si può dar vita alla propria squadra che sfiderà gli altri iscritti al Campionato Mondiale del FantaSanremo.

Inoltre è possibile partecipare a delle leghe già esistenti, come quella di Musicletter.it, creando una nuova squadra. (La redazione)

PARTECIPA AL NOSTRO SONDAGGIO ANONIMO (BASTA UN CLICK)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

CHI VINCERÀ IL FESTIVAL DI SANREMO 2023? ANNA OXA. Sali (Canto dell’anima)

ARIETE. Mare di guai

ARTICOLO 31. Un bel viaggio

COLAPESCE DIMARTINO. Splash

COLLA ZIO. Non mi va

COMA_COSE. L’addio

ELODIE. Due

GIANLUCA GRIGNANI. Quando ti manca il fiato

gIANMARIA. Mostro

GIORGIA. Parole dette male

CUGINI DI CAMPAGNA. Lettera 22

LAZZA. Cenere

LDA. Se poi domani

LEO GASSMANN. Terzo cuore

LEVANTE. Vivo

MADAME. Il bene nel male

MARA SATTEI. Duemilaminuti

MARCO MENGONI. Due vite

MODÀ. Lasciami

MR. RAIN. Supereroi

OLLY. Polvere

PAOLA & CHIARA. Furore

ROSA CHEMICAL. Made in Italy

SETHU. Cause perse

SHARI. Egoista

TANANAI. Tango

ULTIMO. Alba

WILL. Stupido 58 Voti · 58 Nominativi VotaRisultati