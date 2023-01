Sanremo 2023, Giorgia. Svelato per errore il testo della sua canzone

1 Minuto

Secondo quando diffuso da diversi magazine online, un noto distributore di musica e dischi di Roma avrebbe pubblicato per errore il testo integrale della canzone di Giorgia, Parole dette male, in gara al Sanremo 2023.

Il post con il testo sarebbe apparso sul profilo Instagram del distributore, vedi qui, per poi essere immediatamente cancellato. Sembra che l’inconveniente sia nato nel pubblicare l’immagine dell’intero booklet del nuovo album di Giorgia, Blu, in uscita il 17 febbraio 2023, contenente anche il testo della canzone sanremese.

Ora non si sa cosa accadrà esattamente, ma visti i casi precedenti (stessa cosa capitò a Fedez due anni fa) e considerato che quanto successo non è dipeso dalla volontà dell’artista, Giorgia non dovrebbe essere squalificata.

Ricordiamo infine che, solitamente, i testi delle canzoni di Sanremo vengono resi noti in prossimità dell’inizio del Festival dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. (La redazione)

