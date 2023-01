L’anatolian rock degli Altın Gün. «Aşk» è il nuovo album

1 Minuto

Il 10 marzo 2023 uscirà per Glitterbeat Records Aşk, nuovo album della formazione anatolian rock Altın Gün, che giunge al quinto album della carriera.

Il nuovo disco è un ritorno alle radici dei primi due album degli Altın Gün, registrato ad Amsterdam e influenzato dalla tradizione della musica popolare turca, dal funk psichedelico, dal groove pop, dalla sci-fi disco e dall’acid-folk.

Come spesso accade nella musica della band olandese i brani sono rielaborazioni di classici del folklore turco. Come Merve e Jasper affermano, i brani in questione sono stati reinterpreti tantissime volte e da artisti differenti, ma mai sottoposti a “versioni pop psichedeliche”, o meglio al “trattamento Altin Gun”.

Fresco e senza tempo, radicato nell’antichità e desideroso di futuri celesti. Aşk vuole portarti in giro e tutto quello che devi fare è allacciare le cinture.

Aşk segna dunque il ritorno alle origini con dieci brani di folk tradizionale turco, rivisto alla maniera psichedelica della band guidata da Merve Daşdemir e Erdinç Ecevit.

I live Altın Gün negli ultimi anni hanno registrato sold out ovunque nel mondo, Italia compresa, e aiutato la band a diventare una delle più richieste dai festival internazionali. (La redazione)

