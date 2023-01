Tutta la verità sul festival di Sanremo, il corto con Colapesce, Dimartino e Mahmood

Esce su YouTube Tutta la verità sul festival di Sanremo, il cortometraggio realizzato da Ground’s Oranges con protagonisti la coppia di cantautori Colapesce Dimartino.

Un divertente corto di 6 minuti diretto da Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli e con la partecipazione di Mahmood. (La redazione)

