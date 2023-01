The Brian Jonestown Massacre con il ventesimo album «The Future is Your Past»

1 Minuto

170 Parole

Anticipato dalla titletrack The Future is Your Past e Fudge, il 10 febbraio 2023 esce per A Recordings il ventesimo album dei Brian Jonestown Massacre.

I Brian Jonestown Massacre sono attivi da oltre trenta anni, band fondamentale per lo sviluppo della scena psichedelica contemporanea.

Nati nel 1990 a San Francisco per mano di Anton Newcome, autentico guru indie-rock che con i Jonestown Massacre è arrivato al traguardo del 20° album in studio, senza contare gli innumerevoli EP, singoli e le innumerevoli b-side registrate.

Il nome del gruppo è un chiaro richiamo a Brian Jones dei Rolling Stones e al suicidio di massa di Jonestown del 1978.

The Future is Your Past è un album che arriva a pochi mesi di distanza dall’ottimo Fire Doesn’t Grow on Trees e come per l’ultimo lavoro è stato prodotto Anton Newcombe.

Nell’ultima formazione dei Brian Jonestown sono presenti tra gli altri Adalsteinsson alla chitarra e Uri Rennert alla batteria, ormai parte integrante della formazione psych rock californiana. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]