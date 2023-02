«Curyman», il nuovo album del cantautore brasiliano Rogê

2 Minuti

352 Parole

Rogê è un chitarrista e cantautore di incredibile talento, conosciuto in tutta Rio, specialmente nell’area della vita notturna di Lapa, che ha finalmente deciso di affacciarsi al mercato internazionale dopo aver lavorato per 15 anni sul solo suolo brasiliano.

L’artista di Rio si è trasferito a Los Angeles, California, e creato una personale declinazione della musica brasiliana attraverso una nuova lente di orchestrazioni cinematografiche, groove inebrianti e psichedelia. Gli undici brani del nuovo album sono tutti in portoghese e trasportano i suoni del Brasile verso nuovi territori.

Il 3 marzo 2023 esce per Diamond West Records e Secretly Distribution, il nuovo album Curyman, anticipato dal contagioso singolo tropicalista Pra Vida.

Per realizzare Curyman, Rogê ha collaborato con il produttore funk/soul Thomas Brenneck, noto per il suo lavoro con la Menahan Street Band, Amy Winehouse, Charles Bradley, Mark Ronson e Jay-Z. Rogê e Brenneck sono poi volati a Rio per completare le registrazioni del disco con il leggendario compositore brasiliano Arthur Verocai.

La magica connessione tra Rogê e Brenneck è nata il giorno in cui si sono incontrati in studio, realizzando all’istante i demo delle tracce che sarebbero andate a comporre il nuovo album. Le session completamente analogiche si sono svolte presso i Sound Factory di Los Angeles con dei turnisti proveniente da states e Brasile, tra cui Chester Hansen dei BadBadNotGood al basso, Molly Lewis al fischio e il tastierista Victor Axelrod.

Le session sono poi continuate ai Cia Dos Técnicos Studio di Rio con la partecipazione di Arthur Verocai, compositore, arrangiatore e cantautore brasiliano famoso per il leggendario debutto del 1972, sottovalutato per decenni prima di diventare un album di culto per collezionisti di dischi, produttori e musicisti di caratura internazionale (MF Doom, Madlib, Ludacris e Cut Chemist tra gli altri).

Nel 2020 Rogê ha registrato un album con Seu Jorge, è stato candidato ai Latin Grammy Award ed è apparso sul NY Times e il New Yorker, oltre ad aver partecipato alla colonna sonora realizzata per le Olimpiadi di Rio 2016.

Curyman è il nono album della discografia di Rogê, il primo pensato per il mercato internazionale. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]