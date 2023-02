Quinta serata, Sanremo 2023, le modalità di voto

Sta per concludersi il 73° Festival della Canzone Italiana con la proclamazione del vincitore, che sarà annunciato questa sera, sabato 11 febbraio 2023, in diretta tv su Rai Uno dal Teatro Ariston di Sanremo.

Andiamo a vedere però come sarà determinato il vincitore del Festival di Sanremo 2023.

Questa sera si esibiranno tutti i 28 artisti con le rispettive canzoni che verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto.

I voti ottenuti da ciascun artista saranno sommato a quello delle serate precedenti da cui saranno estrapolati soltanto i primi 5, ovvero quelli più alti in classifica.

Dopodiché le votazioni precedenti saranno azzerate e si procederà con una nuova votazione in cui parteciperanno tutte e 3 le giurie (demoscopica, pubblico e stampa, tv, radio e web in unica componente di voto) che dovranno votare solo i primi 5 classificati.

Come da regolamento del festival, le cinque canzoni saranno riproposte interamente o parzialmente, dal vivo o con una registrazione audio e video.



Il peso delle votazioni delle 3 giurie sarà il seguente: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%.

Tra i cinque finalisti, l’artista con la percentuale di voto complessiva più alta sarà proclamato vincitore del 73° Festival della Canzone Italiana.

Vi ricordiamo infine che la finale di Sanremo 2023 può essere seguita in diretta o rivista in streaming su Rai Play. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

