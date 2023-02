Josephine Foster con «Domestic Sphere», il disco più intimo della sua carriera

1 Minuto

208 Parole

Domestic Sphere, in uscita il 7 aprile 2023 per Fire Records, è il disco più intimo della carriera di Josephine Foster, minimale e unico, registrato esclusivamente con l’uso della sua chitarra elettrica e con un timbro di voce nuovo che le ha permesso di sviluppare uno stile nuovo e differente dai suoi standard abituali.

Il nuovo album è stata prodotto dalla cantautrice stessa insieme al Daniel Blumberg in modo differente dal solito, utilizzando campioni sonori di porte scricchiolanti e orchestre naturali composte dai versi di gatti e uccelli. La dimensione domestica della sua vita, a cui Josephine Foster ci permette di partecipare, è uno spettacolo radiofonico extra-sensoriale in due atti, dove le canzoni si sovrappongono come viti rampicanti su un muro di campagna.

Josephine canalizza i suoni dei paesaggi che ha incontrato durante la vita e lo integra con registrazioni sul campo che rappresentano la sua quotidianità. Le registrazioni provengono dalla vita nomade dell’artista: la sua casa in Colorado, uccelli del Tennessee, un villaggio spagnolo e altri momenti come il tenero cameo della voce dei nonni.

I brani di Domestic Sphere sono uno sguardo all’interno della vita di Josephine Foster, veglie e intense melodie da cantare con il vento. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]