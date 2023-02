Marco Mengoni vince Sanremo 2023

Vince la settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana Marco Mengoni con il brano Due vite.

Questi i primi cinque artisti classificati:

Colapesce Dimartino con Splash si aggiudicano il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo a Coma_Cose con L’addio e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale a Marco Mengoni con Due vite.

Il primo classificato rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. (La redazione)

