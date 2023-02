Paolo Conte, 12 canzoni per conoscere l’artista di Asti

2 Minuti

Paolo Conte è uno dei più grandi musicisti italiani. Un cantautore, pianista e compositore unico nel suo genere, con uno stile che si distingue per il suo carattere esotico e raffinato.

Le sue canzoni hanno un forte impatto emotivo, caratterizzate da una miscela di sonorità jazz e musica d’autore.

Chi è Paolo Conte?

Cantautore, compositore e pianista italiano, Paolo Conto nasce a Asti nel 1937. Si forma nella tradizione musicale italiana, ma si innamora ben presto della musica americana e in particolare del jazz, grazie alla collezioni di dischi dei genitori. A metà degli anni Cinquanta inizia a suonare in piccoli complessi cittadini, ma la sua vera carriera di musicista/artista inizia con l’omonimo album di debutto del 1974. Solo a partire da allora Paolo Conte decide di mettere da parte la sua laurea in Giurisprudenza.

Scrive e canta canzoni che lo portano alla fama internazionale, tra cui Onda su onda (1974), Genova per noi (1975), Bartali (1979), Gelato al limon (1979), Via con me (1981), Diavolo rosso (1982), Sotto le stelle del jazz (1984), Azzurro (1985), Paso doble (1987), Eden (1990), Elisir (1995) e Molto lontano (2004).

12 canzoni per conosce Paolo Conte

Onda su onda (1974)

Genova per noi (1975)

Bartali (1979)

Gelato al limon (1979)

Via con me (1981)

Diavolo rosso (1982)

Sotto le stelle del jazz (1984)

Azzurro (1985)

Paso doble (1987)

Eden (1990)

Elisir (1995)

Molto lontano (2004)

Paolo Conte è considerato uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. La sua carriera è un esempio di come si possano raggiungere grandi risultati in ambito musicale con una forte passione e dedizione. (La redazione)

