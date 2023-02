Due chiacchiere con i Miqrà

Stiamo ancora cercando di orientarci in questo mare di incertezze, non vi è una Stella Polare, non per noi che navighiamo lontani dalle acque del mainstream. Quindi è difficile dirsi che aspettative ci sono, stiamo riprendendo a pubblicare per sopravvivere, per ricordare a noi stessi che esistiamo e che abbiamo qualcosa da dire, poi, inutile negarlo, non vediamo l’ora di tornare a suonare live.