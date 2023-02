Constant Smiles con un album dedicato a Kenneth Anger

1 Minuto

133 Parole

Il prolifico collettivo del Massachusetts guidato da Ben Jones ha dedicato un album allo sceneggiatore, regista e scrittore statunitense Kenneth Anger.

Ben Jones, leader e principale songwriter dei Constant Smiles, utilizza il processo creativo come strumento per affrontare periodi profondamente trasformativi della sua vita.

Se in passato avevamo imparato ad amare i CM per il loro indie folk dai toni solenni, ora con Kenneth Anger – questo il titolo del disco in uscita il 3 marzo 2023 per Sacred Bones – la musica si sposta verso il synth pop e guarda all’esterno esaminando creatività, comunità e rituali.

Il nuovo disco dei Constant Smiles è stato prodotto da Ben Greenberg e registrato con il supporto dell’ingegnere del suono Jonathan Schenke, già al lavoro con Parquet Courts, Liars e Dougie Pool. (La redazione)

