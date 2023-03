El Michel Affairs e Black Tought insieme con il nuovo album «Glorious Game»

1 Minuto

Gli El Michel Affairs di Leon Michels hanno mosso i primi passi come backing band soul e hip-hop, lavorando con Raekwon e altri membri del Wu Tang Clan, ai quali hanno dedicato nel 2009 – come esordio – un cover album strumentale dal titolo Enter the 37th Chamber.

La band di New York ha pubblicato tributi e cover album fino all’uscita nel 2020 del disco di inediti Adult Themes e del successivo Yeti Season del 2021.

Ora nel 2023 è la volta dell’attesa collaborazione con Black Thought, una delle voci principali della scena hip-hop americana degli ultimi 30 anni con i Roots.

Il nuovo album collaborativo, Glorious Game, uscirà il 14 aprile 2023 per Big Crown, anticipato dal video della title track. (La redazione)

