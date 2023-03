Mr. Rain ospite di The Voice Kids 2023. Ecco i finalisti

1 Minuto

Mr. Rain è l’ospite principale della serata finale di The Voice Kids in onda questa sera, sabato 11 marzo 2023, su Rai Uno, a partire dalle ore 21.20.

Chi sono i finalisti della prima edizione di The Voice Kids

Team Gigi D’Alessio

Ilary

Marta

Andrea

Team Ricchi e Poveri

Lorena

Vincenzo

Ginevra

Team Loredana Bertè

Mia

Melissa

Fedora

Team Clementino

Zinedine

Ranya

Rosario

Come si svolgerà la finale

Secondo il regolamento, i 12 giovani concorrenti si sfidano l’uno contro l’altro, esibendosi in una o più esibizioni canore, da soli oppure

con i coach e gli ospiti del programma.

Al termine del primo giro di esibizioni, ciascun coach deciderà quale giovane talento, tra i 3 del proprio Team, portare avanti nella competizione finale.

I quattro super finalisti, uno per squadra, si esibiranno quindi in

un’ulteriore esibizione canora il cui giudizio sarà sottoposto al voto del pubblico presente in studio. (La redazione)

