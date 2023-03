Zaino in spalla, il tour della pianista ucraina Yulia Yurchak

2 Minuti

Yulia Yurchak, pianista organista compositrice e musicologa di Odessa, approda in Italia per venire a raccontarci che l’Ucraina è anche fatta di grande musica, di artisti, di sogni, di operatori culturali che non hanno nessuna intenzione di mollare e di permettere che la guerra appiattisca una preziosa dimensione artistica che è viva e vitale in tutta l’Ucraina in particolare ad Odessa.

Chi è Yulia Yurchak

Organista, pianista, musicologa, manager musicale, compositrice, Yulia Yurchak è nata a Odessa nel 1988 e si è laureata in musica vocale, corale e pianoforte.

Le date del tour 2023

Il tour inizia simbolicamente a Genova, in nome del gemellaggio storico con la città ucraina di Odessa.

11 marzo 2023, Genova – Chiesa del Gesù, Piazza Matteotti, ore 21.00, in duo con Damiano Baroni al violino;

– Chiesa del Gesù, Piazza Matteotti, ore 21.00, in duo con Damiano Baroni al violino; 14 marzo 2023, Roma – Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra, ore 21.00, con Gloria Santarelli al violino;

– Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra, ore 21.00, con Gloria Santarelli al violino; 12 marzo 2023, Principato di Monaco – Chiesa di Santa Devota

– Chiesa di Santa Devota 15 marzo 2023, Torino – Auditorium dell’Oratorio San Filippo Neri, ore 20,45.

– Auditorium dell’Oratorio San Filippo Neri, ore 20,45. 17 marzo 2023, Milano – Sala Testori, Teatro Parenti, ore 18,30, per “I Boreali – Nordic Festival”.

Yulia Yurchak ha scelto di continuare a vivere nel suo paese, tra allarmi, bombardamenti, razionamenti di energia (e non solo) e tutto ciò che ne consegue. (La redazione)

