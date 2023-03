Bugo vs Morgan, tre anni dopo, la sfida continua

2 Minuti

Ricordate cosa successe durante il Festival di Sanremo 2020 tra Bugo e Morgan in gara con il brano Sincero?

Bene, se proprio non ve lo ricordate, vi rinfreschiamo noi la memoria.

Nell’esibizione del venerdì sera, in seguito a un probabile battibecco tra i due musicisti, Morgan inizia a cantare cambiando ad arte il testo della canzone che dà tutta l’impressione di criticare Bugo che, a quel punto, decide di abbandonare il palco (guarda il video).

L’esibizione viene interrotta e la coppia artistica Bugo-Morgan viene quindi squalificata (guarda il video).

Nel frattempo tante le polemiche in TV e sui social, ma nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Bugo nei confronti di Morgan.

Dopo tre anni di silenzio però, Cristian Bugatti – in arte Bugo – decide di sfogarsi attaccando palesemente Marco Castoldi, ovvero Morgan.

Ecco cosa ha detto Bugo sul suo account Instagram dicendo molte cose, tra cui questa: «Sei un compositore di corte, hai bisogno del politico per avere un programma in Rai, sono vent’anni che non fai un caxxo». Di seguito il video integrale.

Ovviamente non si è fatta attendere la risposta di Morgan, che però ha affidato la sua replica a Rolling Stone Italia, dove scrive: «Sono passati tre anni e ancora non hai capito il testo che ti ho scritto in faccia, sul palco, che tutta Italia ha imparato a memoria, forse perché scrivere una canzone sul momento per dire delle cose a chi ti sta bullizzando, per raccontare un sentimento di indignazione senza insulti o violenza verbale ma con la semplice urgenza di denunciare pubblicamente gli abusi di una persona supportata da una squadra di accaniti mobber protetta da un intero sistema marcio e arrogante, cantando ma dicendo qualcosa di vero in mezzo a finzione e noiosissima spazzatura preconfezionata, è qualcosa di interessante». Qui la risposta integrale sul magazine musicale italiano. (La redazione)

