I principali festival di musica in Italia

Finalmente dopo la pandemia da COVID-19, la musica dal vivo è tornata a pieno regime confermandosi, oggi più di prima, un’attività culturale importante per la socialità e il benessere mentale delle persone.

Dopo l’incubo dei lockdown e delle restrizioni sociali, i festival di musica e i concerti sono tornati a rivestire un’importante ruolo non solo culturale ma anche sociale.

Sono tanti i festival e le rassegne musicali ogni anno in Italia che offrono un’opportunità per godersi la musica dal vivo, ma anche per socializzare e connettersi con gli altri in un ambiente divertente e sicuro. Un toccasana anche per l’industria musicale che negli anni appena passati ha subito gravi perdite proprio a causa della pandemia.

Principali festival ed eventi musicali italiani

Ecco alcuni dei più importanti festival musicali italiani con generi che vanno dal pop al rock, dall’elettronica all’hip hop, dalla musica indie e alternativa a quella mainstream e popolare.

Rock in Roma

Si tiene ogni estate nella capitale d’Italia Roma e presenta una vasta gamma di artisti italiano e internazionali che spaziano dal rock al pop, dall’elettronica all’hip-hop.

Festival di Sanremo

Il più antico e famoso festival in Italia, che si svolge ogni anno nella città dei fiori. Una kermesse musicale e televisiva dedicata alla canzone italiana.

Lucca Summer Festival

Evento musicale estivo che si tiene ogni anno a Lucca con l’esibizione di artisti di fama mondiale.

Umbria Jazz Festival

Senza dubbio il festival musicale jazz più famoso in Italia, che si svolge ogni estate a Perugia. Ha ospitato alcuni dei più grandi nomi della scena jazz internazionale.

Collisioni

Un festival estivo che si tiene ogni anno a Barolo, in Piemonte. Ospita una vasta gamma di artisti italiani e internazionali di rock, pop, indie e altri generi musicali.

Nameless Music Festival

Un festival estivo con artisti internazionali di musica dance, EDM, pop e non solo che attualmente ad Annone di Brianza, in Lombardia. L’evento inizialmente si teneva a Barzio, sempre in provincia di Lecco.

Ypsigrock Festival

Importante festival musicale d’Italia in programma ogni anno ad agosto a Castelbuono, in provincia di Palermo. Sicuramente uno degli eventi musicali italiani di musica alternativa e indipendente, con la regola che impone una sola esibizione sui palchi di Ypsigrock sotto lo stesso moniker.

Club to Club Festival

Un festival di musica elettronica che si svolge ogni anno a Torino, senza dubbio uno dei principali in Europa.

Terraforma

Evento di musica elettronica e sperimentale che si tiene ogni anno a Milano con artisti e produttori di fama mondiale.

Time Zones

Un festival che si svolge a Bari sul finire della stagione estiva con artisti di jazz, musica elettronica e sperimentale provenienti da tutto il mondo.

Umbria Folk Festival

Un festival di musica folk che si tiene ogni anno a Orvieto, in Umbria. Il festival presenta artisti di musica folk e world music.

Ariano Folk Festival

Una rassegna musicale che si svolge ogni anno nel mese di agosto ad Ariano Irpino dedicato alla musica world, folk e gypsy con musicsti e band provenienti da tutto il mondo.

Festival Jazz di Moncalieri

Un altro importante festival di musica jazz che si tiene verso la fine di ogni anno a Moncalieri, in Piemonte.

Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra

Rassegna di musica sacra che si tiene ogni anno, solitamente nel mese di novembre, a Roma e in Vaticano con musicisti e cori provenienti da tutto il mondo.

Festival della Valle d’Itria

Un festival all’insegna della musica classica che si in genere si tiene tra luglio e agosto nella Valle d’Itria, in Puglia, con opere, concerti e recital di musicisti di fama mondiale.

Segnalazioni di altri festival e rassegne musicali

Un elenco che sicuramente amplieremo perché l’Italia è il luogo ideale per gli amanti di ogni genere di musica, grazie alla sua ricca storia musicale, alle influenze culturali e alla passione per l’arte e la cultura. Potete segnalarci festival e rassegne musicali che svolgono in Italia attraverso il modulo contatti. (La redazione)

