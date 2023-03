Il tributo reggae e dub degli Easy Star All-Stars a David Bowie

2 Minuti

Il 21 aprile 2023 gli Easy Star All-Stars pubblicheranno l’album Ziggy Stardub, tributo reggae e dub dell’iconico Ziggy Stardust di David Bowie, con i featuring di artisti affermati come Macy Gray, Steel Pulse, Fishbone, The Skints e Maxi Priest.

Il tributo al famoso album di Bowie degli Easy Star All-Stars nasce dalla voglia di dare il giusto riconoscimento a uno dei dischi più importanti degli ultimi 50 anni, come già successo con Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e Ok Computer dei Radiohead.

Il disco è stato prodotto da Michael Goldwasser, presente anche come musicista, e vi ha preso parte una schiera di guest unica che comprende Macy Gray, Steel Pulse, Fishbone, Alex Lifeson (Rush), Vernon Reid (Living Colour), The Skints, Mortimer, The Expanders, Samory I e Naomi Cowan, oltre al singer Maxi Priest presente sul primo singolo Starman.

Unendo versatilità musicale, abilità strumentale, meravigliose armonie vocali e una sezione ritmica di primo ordine, gli Easy Star All-Stars si sono affermati come una delle migliori formazioni reggae in circolazione. Gli Easy Star hanno suonato ovunque al mondo, riunendo fan di reggae, dub, rock e indie in un’unica grande famiglia.

Oltre al noto tributo ai Pink Floyd Dub Side of the Moon del 2003, gli Easy Star hanno rielaborato la musica di OK Computer dei Radiohead su ‘Radiodread’ del 2006, dei Beatles con Lonely Hearts Dub Band del 2009 e Thriller di Michael Jackson con Thrillah del 2012. La band ha anche pubblicato di dischi originali Until That Day EP nel 2008 e First Light nel 2011. (La redazione)

