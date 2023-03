Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels

1 Minuto

Il già Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è stato messo sotto accusa dal «gran giurì» per aver comprato, durante la sua campagna presidenziale del 2016, il silenzio dell’ex pornostar Stormy Daniels.

In oltre duecento anni di storia della repubblica presidenziale federale americana, nessun presidente o ex presidente degli Stati Uniti D’America aveva finora subito un procedimento penale a suo carico.

Tutto ciò accade per la prima volta con l’ex Capo della casa bianca Donald Trump incriminato per nel marzo 2023 dal «gran giurì» di Manhattan per una questione riguardante presunti pagamenti in denaro all’ex pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio. La vicenda è accaduta durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016. (La redazione)

