Seggiani presenta il singolo «Sarò solo per sempre nello spazio celeste»

Dopo il singolo d’esordio dal titolo Finacci, il musicista e cantautore romano Seggiani pubblica Sarò solo per sempre nello spazio celeste, una struggente ballad di elettronica minimale posata su pad nebulosi e cori eterei.

Seggiani presenta “Sarò solo per sempre nello spazio celeste“

Chi è Seggiani

Seggiani (pseudonimo di Nico Schiano) nasce a Roma dove porta i suoi disagi in musica in una storia perfetta di sconfitte. Scrive delle sue insicurezze, dei suoi malesseri, delle sue ansie, commenta le cose che non gli piacciono con giudizi non richiesti e si indigna facilmente servendosi di uno stile che va dall’elettro pop alla techno/house, passando per ballate intime più profonde costruite su pad vocali strazianti. Seggiani è Nico, il Nico di sempre ma più consapevole, il Nico che non riesce a smettere di fare musica tra un caffè al bar ed i suoi 2 minuti di corsa al giorno.

Il nuovo singolo “Sarò solo per sempre nello spazio celeste“

Sarò solo per sempre nello spazio celeste è il pianto più rumoroso di un artista che esprime il suo bisogno di essere riconosciuto come tale: un’esigenza che deve necessariamente essere soddisfatta durante la vita terrena, e non subito dopo la morte, come spesso accade. È la consapevolezza di vivere in solitudine, poiché vi è la certezza che nulla e nessuno potrà mai superare l’amore per l’arte, in quanto essa è la cosa più importante. È il costante combattere verso una società molto incline alla falsità, alla quantità e quasi mai a un’arte pura ed espressiva. Buon ascolto. (La redazione)

