3 Minuti

510 Parole

Il 14 aprile 2023 è uscito per Mescal con distribuzione ADA Music Italia, Guerriera moderna, il primo singolo della cantautrice di Torino Borgia.

Borgia presenta «Guerriera moderna»

Chi è Borgia

Profondamente influenzata dalla musica anglosassone, Borgia è una cantautrice versatile dall’inconfondibile stile raffinato e sofisticato del baroque pop. Mix di sangue teramano, torinese e napoletano, nasce a Torino e sin dalla più tenera età gioca a tennis sino a praticarlo da professionista.

In seguito a un problema di salute abbandona la carriera tennistica per dedicarsi alla musica ed alla recitazione e fonda la sua prima band con cui suona in giro per l’Italia, ottenendo riconoscimenti in varie manifestazioni. Dallo sport, che non abbandonerà mai, eredita la disciplina, la competitività e l’attitudine al sacrificio.

Cominciano anche le prime esperienze cinematografiche che la porteranno a lavorare su vari progetti mentre si laurea in Storia del Cinema per poi approdare a Londra, dove studia musical e teatro al London Academy of Music and Dramatic Art; a seguire arriva sul palco all’interno di piece teatrali prima di presentarsi come cantautrice facendo la classica “gavetta” per farsi conoscere dal pubblico inglese.

Viene notata da Steve Booker, noto produttore, vincitore dell’Ivor Novello Awards e autore, tra i vari suoi successi, dei brani disco d’oro e di platino Mercy della cantante Duffy e Love me again di John Newman; Booker scrive per lei due canzoni e la definisce “eccentrica, riconoscibile, con una grande audacia musicale ed una stage presence unica”. Dopo 5 anni a Londra, Borgia torna in Italia per lavorare al suo disco d’esordio prodotto da Eiemgei (Sciccherie di Madame, Leon Faun).

Cresciuta con la musica di Genesis, Kinks, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jethro Tull, King Crimson, Michael Jackson, Lucio Battisti e soprattutto Beatles, i punti di riferimento che si è portata in studio oltre ai Fab Four sono Courtney Love & Hole, Nirvana, Tori Amos, Fiona Apple, Lana Del Rey e Florence + The Machine, che ben definiscono il profilo di Borgia (una sorta di sfrontato candore che si mescola a un vortice di sensualità).

Caratteristiche queste che emergono nei brani che stanno prendendo forma, tra i quali va segnalato Primo viaggio che vanta la collaborazione autoriale di Gianna Nannini, realizzato con la produzione di Eiemgei. Sempre in tema di produttori, al momento Borgia sta collaborando anche con Luca Chiaravalli (pluri vincitore in veste di autore e direttore d’orchestra dei Festival di Sanremo).

Il battesimo di Borgia in Mescal è stato celebrato nel “Giovedì Santo” dell’Apollo di Milano, il 19 gennaio 223 durante la serata/evento Mescal Night dove, acclamatissima, ha presentato in anteprima una selezione di nuove canzoni.

«Guerriera moderna», il primo singolo di Borgia

Prodotto da Antonio Marcucci (chitarrista dei Tiromancino) e in seguito concluso da Jacopo Falsetti sempre negli studi AAR Music di Eiemgei, Guerriera moderna è un brano dal testo estremamente sagace e attuale che fotografa Borgia mentre si muove tra vecchie paranoie, nuove idiosincrasie e cascate di manie. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 5 Media: 4.2 ]