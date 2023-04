Casta con il nuovo singolo «All Alone»

1 Minuto

All Alone è la seconda e ultima anticipazione estratta da Noise in the Hood, il primo album ufficiale dei Casta in uscita il 24 maggio 2023.

Casta è il progetto musicale di Alessandro Castagnoli (voce chitarra e synth) e Giorgio Caiazzo (batteria e pad), amici di vecchia data con la passione per il jazz, il synth pop e la cultura hip hop anni ’90.

All Alone è un singolo dalle sonorità nostalgiche e retro, ma con l’intenzione di far ballare, e che quindi non può fare a meno di quella vena tipicamente funky e r&b. (La redazione)

