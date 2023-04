Coni, ricorso Juventus: restituiti per ora i 15 punti di penalizzazione

1 Minuto

È arrivata oggi la clamorosa decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul ricorso della Juventus nell’ambito del processo per il caso plusvalenze.

Dunque, per ora, in attesa di una nuova valutazione da parte della Corte di Appello, è stato accolto il ricorso della società bianconera alla quale vengono restituiti i 15 punti di penalizzazione in classifica.

Pertanto, in questo momento, nel campionato di calcio di serie A 2022-2023 la Juventus è al terzo posto con 59 punti. (La redazione)

