I Public Image Ltd di John Lydon con il nuovo album «End of World»

A otto anni dal precedente What the World Needs Now…, i Public Image Ltd tornano con un nuovo album dal titolo End of World, l’undicesimo della loro carriera.

Per l’occasione la band arriverà in Italia lunedì 30 ottobre 2023 ai Magazzini Generali di Milano all’interno di un tour di quasi 40 date nelle principali città europee.

Il nuovo album è figlio di una lunga gestazione iniziata nel 2018 durante il 40° anniversario della band. L’album è stato anticipato a gennaio 2023 dal singolo Hawaii, brano dedicato a Nora Forster, la moglie di John Lydon venuta a mancare lo scorso sei aprile, con cui i PiL hanno anche tentato di conquistare l’accesso all’Eurovision per l’Irlanda.



I PiL sono una band unica e di grande successo, con un curriculum che vanta singoli e album nelle classifiche inglesi e internazionali, e dischi difficilmente catalogabili che hanno toccato qualsiasi tipo ti stile e genere.

Anticipato dal singolo Peng, i PiL di John Lydon pubblicheranno il nuovo album End of World l’11 agosto 2023 per PiL Official e Cargo UK. (La redazione)

