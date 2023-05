L’album di debutto di Dylan della Dark Polo Gang

2 Minuti

215 Parole

Dylan, il musicista membro della Dark Polo Gang e non il cantautore e premio Nobel per la Letteratura che tutti conosciamo, annuncia l’uscita del nuovo singolo Love is War in uscita venerdì 5 maggio 2023.

Love is War è traccia che dà il titolo all’omonimo album d’esordio di Dylan, la cui pubblicazione è prevista il 12 maggio 2023 per Island Records.

Love is War, tra i primi brani del disco a essere stati scritti, è una delle tracce in cui la nuova attitudine melodica e introspettiva di Dylan arriva con grande incisività grazie, anche, alla produzione di Dardust.



Chi è Dylan della Dark Polo Gang

Nato nel 1994 a Roma da padre italiano e madre afroamericana, Dylan si è fatto notare per la prima volta nel 2015, con i lavori del collettivo DPG. Tra i più celebri brani che lo vedono protagonista, Sportswear (in collaborazione con il socio di sempre Tony Effe), il cui videoclip ha totalizzato oltre 36 milioni di visualizzazioni su YouTube, e Fiori del male (feat. Sfera Ebbasta), certificato platino.

Dylan torna nel 2022 con due singoli da solista Sinfonia della distruzione e Per averti in collaborazione con Rkomi. Il 7 aprile 2023 l’artista pubblica i singoli Rasoi e Rigor Mortis che anticipano l’uscita del suo nuovo album da solista, Love is War, disponibile per Island Records da venerdì 12 maggio 2023. (La redazione)

