Bruce Springsteen va a trovare Shane MacGowan nella sua casa di Dublino

Prima dei suoi tre concerti con la E Street Band del 5, 7 e 9 maggio 2023 all’RDS Arena di Dublino, Bruce Springsteen è andato a trovare la leggenda vivente del folk/punk irlandese Shane MacGowan (già leader dei Pogues).

“Che incredibile onore e bellissima esperienza ricevere una visita dal Boss!!! @springsteen @ShaneMacGowan. Un uomo davvero meraviglioso e un genio totale”, ha scritto su Twitter la compagna di lunga data di MacGowan, Victoria Mary Clarke, condividendo anche una bellissima e commovente foto dell’incontro.

MacGowan e Clarke stanno insieme da oltre 35 anni, ma si sono sposati a Copenaghen soltanto nel 2018.

Purtroppo da alcuni anni Shane MacGowan entra ed esce dagli ospedali e, a causa delle sue condizioni precarie di salute, è costretto a muoversi utilizzando una sedia a rotelle. (La redazione)

What an amazing honour and a beautiful experience to get a visit from The Boss!!! ⁦@springsteen⁩ ⁦@ShaneMacGowan⁩ Such a truly wonderful man and a total genius! pic.twitter.com/waXwmWOHTZ