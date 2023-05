Filippo Andreani con il nuovo album «Detto tra noi»

Nel 1993 circa mi sono innamorato di una nata nel 1977. È successo così: Andrea – un mio amico dell’epoca che aveva sempre un sacco di novità – e io eravamo in motorino in un prato dove andavamo spesso ad ascoltare musica e a smezzare una birretta. Lui mise nel mangiacassette una TDK e alzò il volume a tuono. Arrivarono prima due colpi di basso e poi altri due e poi iniziò un giro ipnotico rotto da un urlo sgraziato. Era Emilia Paranoica dei CCCP e io mi ero innamorato. Da quel giorno l’ho sempre tenuta per mano. Ora le ho scritto una canzone d’amore, alla musica punk. L’ho intitolata “1977” perché mi piace ricordarmi che, oltre allo stesso cuore, abbiamo la stessa età.”

Filippo Andreani