«Stiamo cercando il mondo» è il nuovo album di James Senese

Per la scrittura dei nuovi brani di “Stiamo cercando il mondo” ho preso spunto come sempre da avvenimenti e mood diversi, pescando anche nell’attualità, fonte di ispirazione continua. Mi sono poi concesso un episodio di ironia, perché ogni tanto bisogna anche ricordarsi di sorridere. Per anticipare questo lavoro ho scelto il singolo “Senza Libertà” perché credo sia rappresentativo di questi tempi, con scene che avremmo sperato di non dover più vedere accadere in quello che dovrebbe essere un continente evoluto e in cui la democrazia un concetto ormai acquisito; invece arrivano notizie sconvolgenti da una parte di mondo così vicina a noi che non può lasciarci indifferenti. L’idea di poter trovare una realtà alternativa in cui vivere liberi e in pace le proprie esistenze è una fonte di ispirazione inesauribile per la mia musica. L’arte in fondo dovrebbe servire anche a questo, ad esprimere i propri sentimenti e a dare forma a tutto ciò che possiamo soltanto immaginare.

James Senese