«Dio salvi il Re» di Thomas Arne

Benché non sia adottato per legge come inno nazionale britannico, God Save the King (“Dio salvi il Re”) è a tutti gli effetti, per consuetudine fin dal 1745, un brano patriottico del Regno Unito. Una composizione che a partire dal 1837, con l’incoronazione della Regina Vittoria, diventa anche God Save the Queen (“Dio salvi la regina”).

La versione originale di God Save the King fu arrangiata dal compositore inglese Thomas Arne nel 1745. La composizione fu eseguita per la prima volta durante una rappresentazione teatrale a Londra. (La redazione)

