Il metal cosmico degli americani They Watch Us From The Moon

I They Watch Us From The Moon vengono da Lawrence, Kansas, e non sono una semplice band heavy metal, ma una formazione che unisce tematiche fantascientifiche, hard rock psichedelico a linee melodiche innovative e vicine al glam degli anni ’70 di Bowie e Queen.

Cosmic Chronicles, Act I: The Ascension, in uscita il 12 maggio 2023 per New Heavy Sounds, è il loro album d’esordio ed è composto da cinque lunghe suite, in alcuni casi ben oltre i 10 minuti, nella grande tradizione di Hawkwind e Pink Floyd.

La band composta da sei elementi è guidata dalle incisive chitarre di Osmium e dall’intreccio delle sublimi linee vocali delle cantanti Luna Nemesis e Nova 10101001.

La formazione è cresciuta ascoltando l’heavy cosmico degli Hawkwind e il rock acido dei Pink Floyd, ma anche l’indie psichedelico degli Spacemen 3 e eroi moderni come Monster Magnet, The Sword, Ufomammut, White Hills e Witch Mountain.

I They Watch Us From the Moon sono una formazione unica e il loro cosmic metal tra i più acidi partoriti negli States durante ultimi anni. (La redazione)

