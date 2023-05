20 album del 2023 acclamati da pubblico e critica internazionali

2 Minuti

755 Parole

Ecco un elenco dei 20 migliori album pubblicati finora nel 2023, secondo la critica e il pubblico internazionali.

Desire, I Want to Turn Into You. Caroline Polachek

ascolta qui

The Record. Boygenius

ascolta qui

Angel Numbers. Hamish Hawk

ascolta qui

UK Grim. Sleaford Mods

ascolta qui

Méusine. Cécile McLorin Salvant

ascolta qui

Wait Til I Get Over. Durand Jones

ascolta qui

Black Medium Current. Dødheimsgard

ascolta qui

Dypet. Mork

ascolta qui

False Lankum. Lankum

ascolta qui

The Last Rotation of Earth. BC Camplight

ascolta qui

Blómi. Susanne Sundfør

ascolta qui

Being. Baaba Maal

ascolta qui

A New Tomorrow. Zulu

ascolta qui

Heavy Heavy. Young Fathers

ascolta qui

We Are Still Wild Horses. MF Tomlinson

ascolta qui

Rat Saw God. Wednesday

ascolta qui

Scaring the Hoes. JPEGMAFIA & Danny Brown

ascolta qui

The Stupid World. Yo La Tengo

ascolta qui

Maps. Billy Woods & Kenny Segal

ascolta qui

Raven. Kelela

ascolta qui

Questi venti album del 2023 di generi differenti – si va dall’indie rock all’hip hop passando per il metal e l’elettronica – sono stati elogiati dal pubblico e dalla critica internazionali per il loro suono innovativo, il forte songwriting e l’impatto emotivo. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 3 Media: 5 ]