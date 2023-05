I dischi più venduti in Italia. Le classifiche di album, singoli e vinili

1 Minuto

116 Parole

Ogni settimana la Federazione Industria Musicale Italiana (in sigla, FIMI) fornisce la classifica ufficiale denominata “Top of the Music” sulle vendite musicali in Italia di singoli, album e vinili.

Le classifiche sono redatte settimanalmente in base a un sistema di monitoraggio di GfK Italia che si occupa, appunto, delle vendite di album (sia fisici che online), singoli (digitali e streaming), vinili e compilation.

Inoltre, la FIMI fornisce le certificazioni di singoli digitali e album con riferimento al mercato nazionale.

Di seguito è possibile consultare le ultime classifiche aggiornate di singoli, album & compilation e vinili. (La redazione)

Classifica settimanale aggiornata dei dischi più venduti in Italia

CONSULATA L’ULTIMA CLASSIFICA SETTIMANALE DELLA FIMI

Le ultime certificazioni della FIMI

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]